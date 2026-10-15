Машина плохо заводится после холодной ночи: что проверить до поездки в сервис

После холодной ночи двигатель может запускаться не с первой попытки, а стартер иногда крутит заметно медленнее обычного. Причина не всегда связана с серьезной поломкой: иногда достаточно проверить аккумулятор, контакты или уровень топлива. О том, на какие признаки обратить внимание до визита в сервис, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал автоэксперт Алексей Егоров.

«Если при повороте ключа или нажатии кнопки запуска стартер еле вращает двигатель, в первую очередь стоит проверить аккумулятор. На холоде его способность отдавать ток снижается, а если батарея уже старая или недостаточно заряжена, проблема проявляется особенно заметно. Обратите внимание и на клеммы: окисление или плохой контакт тоже мешают запуску», — объяснил специалист.

Если стартер крутит бодро, но двигатель не схватывает, причина может быть другой. Например, неисправность свечей зажигания, проблемы с подачей топлива или датчиками. Владельцам бензиновых автомобилей стоит учитывать и состояние свечей, особенно если двигатель уже запускался с трудом в теплую погоду. Если мотор схватывает, но сразу глохнет, лучше не пытаться заводить его снова и снова, а разобраться с причиной.

Фото: [ istockphoto.com/Volkan ISIK ]

«Не нужно долго и непрерывно крутить стартер в надежде, что двигатель наконец запустится. Это разряжает аккумулятор и создает дополнительную нагрузку на стартер. Делайте короткие попытки с паузами, а если запуск не удается, остановитесь. Повторные попытки не устранят неисправность, а иногда только усугубляют ситуацию», — предупредил Егоров.

Перед поездкой в сервис водитель может проверить, достаточно ли топлива, выключены ли лишние электропотребители и надежно ли закреплены клеммы аккумулятора. Если батарея разрядилась, поможет зарядное устройство или запуск от внешнего источника при соблюдении инструкции производителя. При этом не стоит самостоятельно отсоединять датчики, разбирать топливную систему или пытаться отогревать узлы открытым огнем.

По словам эксперта, если проблема повторяется несколько дней подряд, на приборной панели появляются предупреждения или после запуска двигатель работает неровно, лучше провести диагностику. Особенно опасно продолжать движение, если ощущается сильный запах топлива, слышны необычные звуки или заметны утечки. В таких случаях безопаснее обратиться за помощью, чем рисковать исправностью автомобиля.