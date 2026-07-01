Тайна за семью печатями: почему Светлана Ходченкова скрывает мужа от публики

Фото: [ Кадр из сериала «Казанова. В бегах». Режиссер С. Комаров. 2025 год ]

Актриса Светлана Ходченкова продемонстрировала несколько кадров с очередной велопрогулки. Возможно, компанию ей составил муж, имя которого она не раскрывает. Напомним, весной этого года мать Светланы Ходченковой раскрыла, что актриса уже год как замужем. Сама артистка никак не комментировала эти слухи. Клинический психолог Марианна Абравитова рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», почему Светлана Ходченкова скрывает мужа.

По ее словам, понимание структуры личности артиста помогает объяснить, почему многие из них, включая Светлану Ходченкову, ведут себя определенным образом.

«Для таких людей сцена и кино являются главным полем самореализации, и им этого вполне достаточно. Поскольку их тип личности не является демонстративным во всех сферах, все личное они предпочитают оставлять за закрытыми дверями», — сказала она.

Эксперт объяснила, что этому есть несколько причин. Во-первых, у человека может просто отсутствовать потребность демонстрировать свою жизнь вне профессии.

«Во-вторых, публичность сопряжена с рисками, например, зависть окружающих и агрессия в социальных сетях заставляют многих знаменитостей быть осторожнее. Существует целая когорта хейтеров, которые выплескивают свой негатив на известных людей через оскорбительные комментарии. Реакция на такой прессинг индивидуальна — кто-то относится к этому равнодушно, а кого-то это глубоко ранит», — считает Абравитова.

Тем не менее, как объяснила психолог, в случае с Ходченковой ее скрытность, вероятнее всего, обусловлена именно типом личности, а не страхом перед критикой.

«Она четко разграничивает профессиональную и личную сферы. Работа, талант и самореализация выносятся на всеобщее обозрение, в то время как интимная часть жизни остается скрытой от посторонних глаз», — поделились собеседница издания.

Важно помнить, что артисты очень разные. Среди них есть те, кто транслирует каждый свой вздох в соцсетях, и те, кто полностью избегает публичности. Это лишь подтверждает огромное разнообразие человеческих характеров, заключила специалист.

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