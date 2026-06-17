Энтеровирусная инфекция атакует: почему летом опасно купаться
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Роспотребнадзор зафиксировал сезонный подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией. Врач-инфекционист Красногорской клинической больницы Наталья Турская в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, чем опасен этот вирус, почему он активен именно летом и какие симптомы нельзя игнорировать.
Энтеровирусные инфекции — это группа заболеваний, которые поражают кишечник, дыхательные пути и даже нервную систему.
«Энтеровирусные инфекции вызывают широкий спектр симптомов: от легкой диареи до тяжелого поражения ЦНС и сердца», — пояснила Наталья Турская.
Почему лето — время энтеровирусов
Сезонный подъем заболеваемости летом не случаен. По словам врача, это обусловлено активным пребыванием детей на улице и в водоемах, высокой температурой и влажностью, которые способствуют размножению вируса. Основные пути передачи: фекально-оральный, воздушно-капельный, контакт с инфицированными поверхностями и вода в открытых водоемах.
«В группу риска входят дети младшего возраста, ослабленные пациенты, а также лица, не соблюдающие правила гигиены при купании и обработке пищи», — предупредила инфекционист.
Опасный насморк: почему родители пропускают начало болезни
Главная коварность энтеровируса — он маскируется под обычную простуду.
«Начальная стадия энтеровирусной инфекции может маскироваться под обычную респираторную инфекцию: легкая температура, насморк, кашель, недомогание», — рассказала Турская.
Родители часто не распознают инфекцию на этом этапе, принимая ее за ОРВИ, и не ограничивают контакты ребенка.
«В то же время вирус может активно размножаться и поражать кишечник, сердце, нервную систему, что повышает риск осложнений», — подчеркнула врач.
Красные флаги: когда болезнь перестает быть «легкой»
Энтеровирусная инфекция может осложняться серозным менингитом, энцефалитом, миокардитом и отеком легких. Родителям следует немедленно обращаться за медицинской помощью при следующих признаках:
- внезапное повышение температуры выше 39°C;
- сильная головная боль;
- рвота;
- судороги;
- выраженная сонливость или возбуждение;
- сильная боль в животе или груди;
- одышка;
- учащенное сердцебиение.
«Любое ухудшение состояния, особенно у маленьких детей и ослабленных пациентов, должно рассматриваться как потенциально угрожающее жизни и требует срочной оценки специалистом», — резюмировала Наталья Турская.
Как защитить себя и детей
Специфической вакцины от большинства энтеровирусов не существует, подчеркнула врач. Основная защита — гигиена:
- тщательно мыть руки с мылом, особенно после улицы и перед едой;
- не купаться в непроверенных водоемах и не заглатывать воду;
- мыть овощи, фрукты и зелень перед употреблением;
- при появлении первых симптомов (даже легкого насморка) ограничить контакты ребенка и обратиться к врачу.
Купание на диких пляжах может обернуться не только зудом купальщика. В стоячей воде активно размножаются лямблии, ротавирусы и бактерии лептоспироза. Последние особенно опасны — они проникают через царапины и ссадины, маскируются под грипп, а затем поражают печень, почки, легкие и нервную систему.