Энтеровирусная инфекция атакует: почему летом опасно купаться

Роспотребнадзор зафиксировал сезонный подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией. Врач-инфекционист Красногорской клинической больницы Наталья Турская в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, чем опасен этот вирус, почему он активен именно летом и какие симптомы нельзя игнорировать.

Энтеровирусные инфекции — это группа заболеваний, которые поражают кишечник, дыхательные пути и даже нервную систему.

«Энтеровирусные инфекции вызывают широкий спектр симптомов: от легкой диареи до тяжелого поражения ЦНС и сердца», — пояснила Наталья Турская.

Почему лето — время энтеровирусов

Сезонный подъем заболеваемости летом не случаен. По словам врача, это обусловлено активным пребыванием детей на улице и в водоемах, высокой температурой и влажностью, которые способствуют размножению вируса. Основные пути передачи: фекально-оральный, воздушно-капельный, контакт с инфицированными поверхностями и вода в открытых водоемах.

«В группу риска входят дети младшего возраста, ослабленные пациенты, а также лица, не соблюдающие правила гигиены при купании и обработке пищи», — предупредила инфекционист.

Опасный насморк: почему родители пропускают начало болезни

Главная коварность энтеровируса — он маскируется под обычную простуду.

«Начальная стадия энтеровирусной инфекции может маскироваться под обычную респираторную инфекцию: легкая температура, насморк, кашель, недомогание», — рассказала Турская.

Родители часто не распознают инфекцию на этом этапе, принимая ее за ОРВИ, и не ограничивают контакты ребенка.

«В то же время вирус может активно размножаться и поражать кишечник, сердце, нервную систему, что повышает риск осложнений», — подчеркнула врач.

Красные флаги: когда болезнь перестает быть «легкой»

Энтеровирусная инфекция может осложняться серозным менингитом, энцефалитом, миокардитом и отеком легких. Родителям следует немедленно обращаться за медицинской помощью при следующих признаках:

внезапное повышение температуры выше 39°C;

сильная головная боль;

рвота;

судороги;

выраженная сонливость или возбуждение;

сильная боль в животе или груди;

одышка;

учащенное сердцебиение.

«Любое ухудшение состояния, особенно у маленьких детей и ослабленных пациентов, должно рассматриваться как потенциально угрожающее жизни и требует срочной оценки специалистом», — резюмировала Наталья Турская.

Как защитить себя и детей

Специфической вакцины от большинства энтеровирусов не существует, подчеркнула врач. Основная защита — гигиена:

тщательно мыть руки с мылом, особенно после улицы и перед едой;

не купаться в непроверенных водоемах и не заглатывать воду;

мыть овощи, фрукты и зелень перед употреблением;

при появлении первых симптомов (даже легкого насморка) ограничить контакты ребенка и обратиться к врачу.

Купание на диких пляжах может обернуться не только зудом купальщика. В стоячей воде активно размножаются лямблии, ротавирусы и бактерии лептоспироза. Последние особенно опасны — они проникают через царапины и ссадины, маскируются под грипп, а затем поражают печень, почки, легкие и нервную систему.