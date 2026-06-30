Нарофоминец Никита Кирсанов набрал 100 баллов на ЕГЭ по ИТ

Согласно информации учебного заведения, этот триумф закономерно подвел итог многолетней серьезной подготовке. Ранее, в 2025 году, юноша уже одержал победу в профильной олимпиаде по программированию на образовательной платформе «Учи.ру», а также защитил на высшую оценку сложный исследовательский проект, посвященный проблемам киберпреступности — преступлениям в цифровой сфере, что выходит за рамки обычных школьных уроков.

Помимо этого, молодой человек показал отличные результаты на экзамене по математике и заработал серебряную медаль за особые успехи в учебе. Как сообщают близкие к ситуации источники, теперь абитуриент выбирает между ведущими вузами страны, рассматривая программную инженерию в МФТИ или бизнес-информатику в Высшей школе экономики. Огромный вклад в подготовку стобалльника, по его словам, внесла учительница Юлия Цвеловская.

Наро-Фоминский округ в текущем сезоне богат на таланты: высший балл по химии также заработала представительница Софьинской школы, по литературе — ученица из Апрелевки, а еще двое местных ребят идеально сдали физику.