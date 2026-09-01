Почти 500 первоклашек сели за парты в школах Волоколамского округа

1 сентября в школах Волоколамского округа прозвенел первый звонок. В новом учебном году за парты сядут почти 5600 учеников, из них около 500 — первоклассники. Торжественные линейки прошли во всех городских и сельских школах, а для младшеклассников подготовили сладкий сюрприз — мороженое от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Праздничные линейки в Волоколамском округе собрали учеников, родителей и педагогов. Вместе с главой муниципалитета Натальей Козловой детей поздравили ее заместители, руководители управлений администрации, депутаты и священники местных храмов. Глава округа обратилась к ребятам с напутствием: не бояться трудных задач, проявлять любопытство, задавать вопросы и верить в собственные силы.



По традиции старшеклассники приветствовали новичков — тех, кто впервые переступил школьный порог. Они пожелали первоклассникам отличной учебы, новых друзей и ярких открытий. После линеек во всех классах прошел единый классный час: школьники посмотрели видеообращение президента России Владимира Путина и поделились впечатлениями о летних каникулах.



Для учащихся начальной школы приготовили приятный подарок — мороженое. Сладкое угощение стало традиционным сюрпризом от губернатора Московской области Андрея Воробьева к началу учебного года.