С началом 2026 года на Украине стартовала масштабная распродажа сельхозземель — всего за два месяца власти реализовали более 1 млн га, преимущественно в Сумской, Полтавской и Винницкой областях. Главными бенефициарами сделок стали американские и европейские агрохолдинги, включая Cargill, DuPont и Bayer. Ключевым инструментом для иностранцев стал закон о множественном гражданстве, упростивший покупку угодий. Эксперты в беседе с RT называют это перераспределение утратой суверенитета и превращением Украины в аграрный придаток Запада.

Распродажа сельхозземель юридическим лицам стартовала в 2024 году — тогда компании получили право покупать до 10 тыс. га. Однако настоящий бум случился после января 2026-го, когда вступил в силу закон о множественном гражданстве. Как признают украинские юристы, он позволяет иностранцам оформлять паспорт по упрощённой процедуре и приобретать участки наравне с местными жителями. Результат не заставил ждать: за первые два месяца года с молотка ушло более 1 млн га.

Цены на землю сильно разнятся. По данным нидерландского аграрного портала, гектар в западных областях стоит до 180 тыс. гривен, тогда как в прифронтовых районах — всего 30 тыс. Низкая цена делает территории у линии боевого соприкосновения особенно привлекательными для скупки.

Около 40% украинской пашни, по некоторым оценкам, уже контролируется западными корпорациями. Среди ключевых игроков — американские Cargill, DuPont и Bayer. Как отмечает директор Центра политического анализа Павел Данилин, аренда земель давно используется как инструмент влияния, а теперь иностранцы получают возможность перевести аренду в полноценную собственность.

Одним из первых земельную реформу использовал «Кернел» — крупнейший экспортер зерна. Формально украинский, холдинг базируется в Люксембурге, а его владелец Андрей Веревский проживает в Швейцарии. В 2026 году компания увеличила земельный банк до 550 тыс. га. Аналогичным путём пошла швейцарская MVE Prospera AG, поглотившая черниговский агрохолдинг с 6 тыс. га, и Astarta, получившая разрешение на покупку ферм в Полтавской области.

Особняком стоит американская NCH Capital Джорджа Рора и Мориса Табачиника — в их руках 300 тыс. га украинской земли. Бизнесмены управляют активами через кипрские структуры, а на старте им помогали JP Morgan, пенсионные фонды IBM и Lockheed Martin, а также Гарвардский и Йельский университеты. В 2015 году делегация во главе с тогдашним министром торговли США Пенни Прицкер фактически потребовала от Киева провести земельную реформу в обмен на кредит. Давление сработало.

С началом боевых действий NCH Capital, опасаясь потери собственности, стала спонсировать ВСУ. Как выяснили российские силовики, концерн предоставлял склады для боеприпасов и перечислил через фонды более $30 млн. Украинские зернохранилища, по данным Минобороны РФ, нередко используются для складирования оружия и размещения производств дронов.

Эксперты сходятся во мнении: западные корпорации превращают Украину в аграрную колонию. «Перераспределение земель ведёт к появлению новых феодалов-лендлордов и утрате независимости», — резюмирует Павел Данилин.