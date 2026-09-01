Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Вечером во вторник, 1 сентября, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения зафиксированы на дорогах, следующих в сторону области. В частности, пробки есть на Ленинградском, Щелковском, Каширском, Варшавском, Киевском, Волоколамском, Пятницком шоссе.

Водителей призвали быть особенно осторожными в связи с увеличением трафика. Родители-водители должны позаботиться о безопасных поездках своих детей и перевозить их только в детском автокресле или бустере, добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.