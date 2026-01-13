Более 2,3 тыс. га земли сельхозназначения передали фермерам Подмосковья в 2025 году
В Подмосковье фермерам за год передали более 2,3 тыс. га сельхозземли
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье фермерам за 2025 год было передано более 2,3 тыс. га земли сельскохозяйственного назначения. Об итогах прошлого года рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.
Так, неразграниченную и муниципальную сельхозземлю предоставили без торгов 63 крестьянско-фермерским хозяйствам в 23 муниципалитетах региона. Всего было передано свыше 80 участков.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об использовании цифровых технологий в аграрной отрасли региона. Он отметил, что это позволяет области быть лидером в указанном направлении.