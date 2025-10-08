Губернатор Подмосковья рассказал, какие цифровые технологии применяются в аграрной отрасли

Цифровые технологии помогают Подмосковью быть в числе лидеров аграрной отрасли, эту тему обсудили на пленарном заседании выставки «Золотая осень». Об этом в своих социальных сетях написал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы — регион с высокой плотностью населения и сравнительно небольшими сельхозугодьями, поэтому ставка у нас — на эффективность. Каждый гектар, каждая ферма должны работать по максимуму», — сказал он.

Так, например, в тепличных комплексах применяется система управления «Эковижн», которая позволяет планировать и контролировать все процессы в реальном времени. Это снизило издержки почти вдвое и дало прибавку урожайности до 30 тонн с гектара. В животноводстве 200 хозяйств используют систему «АРКА». На некоторых из них внедрен «фитнес-браслет» для коров — «Пульс», который собирает данные о здоровье и активности животных.

На подмосковном стенде представили цифровую копию самой продуктивной коровы России — буренку Шабера из Воскресенска, за 305 дней первой лактации она дала почти 23 тонны молока.

Воробьев добавил, что отрасль сталкивается и с вызовами. Так, почти 40% тракторов и треть комбайнов уже отработали свой срок. Аграриям компенсируют от 20 до 50% стоимости новой техники и вместе с «Росагролизингом» авансируют платежи, однако, этого недостаточно. В связи с этим были предложены дополнительные меры поддержки, чтобы отечественная техника стала доступной.

