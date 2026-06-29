Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка с К№50:16:0604103:1035

Кадастровым инженером Фурсовой Кристиной Юрьевной (почтовый адрес: 115191, г. Москва, ул. Малая Тульская, д. 2/1, к. 5, ком. 1, тел.: +7 (925) 870-38-08, e-mail: ks@kriston-k.ru, аттестат № 77-14-145) в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:16:0604103:1035, расположенного: обл. Московская, р-н Ногинский, п. им. Воровского, СНТ «Горьковское болото-НМ», «Книга», участок 956, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ по уточнению местоположения границ земельного участка является Михалева Виктория Олеговна, адрес: г. Москва, ул. Юннатов, д. 4, кв. 24В, телефон: +7 (916) 060-22-37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 115191, г. Москва, ул. Малая Тульская, д. 2/1, к. 5, ком. 1, 31 июля 2026 г. в 10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 115191, г. Москва, ул. Малая Тульская, д. 2/1, к. 5, ком. 1, ООО «Кристон-К».



Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29 июня 2026 г. по 31 июля 2026 г. по адресу: 115191, г. Москва, ул. Малая Тульская, д. 2/1, к. 5, ком. 1, ООО «Кристон-К».



Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в границах кадастрового квартала 50:16:0604103 (Российская Федерация, Московская область, городской округ Богородский, территория СНТ «Горьковское болото-Нижний массив») и имеют смежные границы с уточняемым земельным участком.



При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).