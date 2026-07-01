Межрегиональный гастрономический фестиваль «Царская уха» пройдет в Подмосковье

Межрегиональный гастрономический фестиваль «Царская уха» пройдет в поселке Белоомут в Луховицах. Подробнее о мероприятии рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В рамках фестиваля будет приготовлено 170 литров ухи по-царски. Представители «Международного альянса кулинаров» проведут мастер-классы и представят «Белоомутскую кулинариаду».

Помимо этого, на фестивале выступят творческие коллективы, пройдут конкурсы и шоу, будут работать тематические площадки и интерактивные зоны, организуют фудкорт и зоны отдыха.

Мероприятие пройдет 18 июля. Вход свободный. Возрастное ограничение 0+

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