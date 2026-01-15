Минспорт Подмосковья: более 370 катков работают в регионе

В Министерстве физической культуры и спорта Московской области рассказали о работе катков. В ведомстве отметили, что сейчас в регионе открыто более 370 таких объектов.

«Свыше 370 катков открыты для любителей зимних видов спорта в Московской области в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Всего в этом сезоне будут доступны 794 площадки для катания на коньках», - говорится в сообщении.

На 52 катках — покрытие с искусственным льдом. Из них 48 катков находятся в парках.

В число самых крупных открытых катков Подмосковья входят площадка на стадионе «Вымпел» в Королеве, каток ФСК «Обухово» в Богородском и каток спортшколы «Феникс» в Орехово-Зуево. Их площадь составляет 7,7 тыс., 7,3 тыс. и 7,1 тыс. кв. м. соответственно.

На территориях всех катков открыты пункты проката коньков, обустроены раздевалки и сушки для обуви.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил жителей посетить катки, открытые в парках региона.