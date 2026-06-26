Мособлдума провела свыше 2,3 тыс. мероприятий в VII созыве
Более 2,3 тыс. мероприятий провела Мособлдума VII созыва
Фото: [Мособлдума]
Московская областная дума провела свыше 2,3 тыс. мероприятий в VII созыве. Об этом сообщил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
«Свыше 800 мероприятий имели особую социальную значимость — это круглые столы, публичные слушания, выездные заседания Комитетов. На них рождались предложения, которые привели к законодательным решениям и изменили жизнь нашего Подмосковья», — отметил он.
Отдельное внимание было уделено вопросам демографии и поддержке участников СВО.
Также был возрожден формат «открытых трибун». Таких мероприятий провели 23. Только по двум направлениям — ЖКХ и транспорт — общее число участников составил около 3,5 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил благодарность депутатам Мособлдумы за совместную работу.