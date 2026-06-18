На строящемся переходе у ст. Подлипки-Дачные в Королеве завершили сборку пролета «на земле»

В Королеве идет строительство разноуровневого пешеходного перехода возле станции Подлипки‐Дачные (Ярославское направление МЖД). По данным Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, строительная готовность уже превысила 20%, а сдать переход планируют во II квартале следующего года.

Один из ключевых этапов уже успешно завершен: строители собрали на земле металлоконструкции обеих частей пролета. 1-ю часть смонтировали в мае, 2-ю — в июне. Как только будут готовы опоры, начнется подъем и установка пролета в проектное положение.

Параллельно на площадке ведутся другие важные работы: на опорах армируют ригели несущих конструкций, обустраивают ливневую канализацию, а также разрабатывают котлован под павильон будущего перехода. Сейчас на объекте трудятся 23 специалиста, задействовано 4 единицы техники.

Новый переход соединит районы Завокзальный, Юбилейный и Центральный — маршрут пройдет от ул. Коминтерна до ул. Грабина. Благодаря этому более 100 тыс. жителей смогут безопасно и комфортно перемещаться между частями города, а также получать удобный доступ к социальным объектам.

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