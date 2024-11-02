Новостройку в составе квартала «Измайловский лес» в Балашихе поставили на кадастр

В Балашихе в квартале «Измайловский лес» поставили на кадастровый учет новый жилой дом, расположенный по адресу Реутовская д. 3. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В новостройке 18 этажей, там размещены 242 квартиры различной планировки, а также коммерческие помещения на первых этажах и кладовые разных площадей. После постановки на кадастр дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике и не только.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.