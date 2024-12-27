Новую взрослую поликлинику открыли в подмосковных Люберцах

В Люберцах в ЖК «Жулебино парк» открылась новая взрослая поликлиника, рассчитанная на 100 посещений в смену, помощь здесь будут оказывать 8,5 тыс. человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Здесь оборудованы зоны комфортного ожидания приема врача, установлена современная навигация. Поликлиника оснащена необходимым оборудованием, в том числе, современным аппаратом УЗИ с датчиками исследования сосудов», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, в учреждении также обустроили кабинет функциональной диагностики, где будут проходить ЭКГ-исследование. Пациентов будут принимать врачи-терапевты и узкопрофильные специалисты — офтальмолог, хирург, отоларинголог. Записаться на прием к ним можно через региональный портал госуслуг «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.