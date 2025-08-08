Около 8 тыс. жителей Подмосковья узнали о состоянии родственников в больнице по телефону 122

В Подмосковье с начала года около 8 тыс. жителей узнали о состоянии своих родных, находящихся в больнице, позвонив по телефону 122. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Как отметили в Минздраве региона, востребованность сервисом растет. Так, для сравнения, в прошлом году за аналогичный период им воспользовались около 6,8 тыс. человек.

Функция доступна жителям региона с 2023 года. В общей сложности, с начала действия сервиса им воспользовались свыше 20,7 тыс. жителей. Проект действует в 49 больницах, а также в МОНИКИ, МОНИИАГ, областном онкодиспансере и областном госпитале ветеранов войн.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как нейросети помогают с получением государственных услуг в области.