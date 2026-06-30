ООО «ПОТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 15 июля

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Дата, время проведения торгов – 15.07.2026 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 30.06.2026 г.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Профессиональный организатор торгов», действует на основании ГК № 100095304124100015 от 19.08.2024г.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 53,8 кв.м., к/н: 50:15:0040302:2165, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Дмитриева, д. 8, кв. 67. П.1188-ПОТ от 04.06.26. Собств.: Корнеева А.В. Взыск: ООО «Афанасьевский-7». Цена: 5 034 400,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 67,6 кв.м., к/н: 50:15:0011212:366, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Демин луг, д. 2, кв. 76. П.1214-ПОТ от 19.06.26. Собств.: Сариев Д.Р. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 8 920 648,00 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 32,5 кв.м., к/н: 50:15:0000000:102250, адрес: МО, г. Балашиха, мкр. 1 Мая, д. 8, кв. 154. П.1224-ПОТ от 19.06.26. Собств.: Шевцова Т.В. Взыск: ООО ПКО «НФИ». Цена: 4 182 400,00 р.

4. Кв-ра, общ.пл. 45,5 кв.м., к/н: 50:15:0000000:37325, адрес: МО, г. Балашиха, ул. 40 лет Победы, д. 10, кв. 99. П.1228-ПОТ от 19.06.26. Собств.: Харченков В.А. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 5 596 800,00 р.

5. Кв-ра, общ.пл. 55,8 кв.м., к/н: 50:20:0000000:230404, адрес: МО, г.о. Одинцовский, пгт. Лесной Городок, ул. Энергетиков, д. 6, кв. 138. П.1225-ПОТ от 19.06.26. Собств.: Черкасова И.В. Взыск: ООО СФО «Меркурий». Цена: 8 508 000,00 р.

6. Кв-ра, общ.пл. 34,5 кв.м., к/н: 50:09:0020709:1252, адрес: МО, Солнечногорский р-н, д. Радумля, мкр. Механического завода № 1, д. 15, кв. 105. П.1111-ПОТ от 04.05.26. Собств.: Цуканова И.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 071 015,20 р.

7. Кв-ра, общ.пл. 49,2 кв.м., к/н: 50:10:0010316:770, адрес: МО, г. Химки, ул. Германа Титова, д. 6, кв. 394. П.1232-ПОТ от 24.06.26. Собств.: Тимофеева А.П., Гильмутдинов А.А. Взыск: ПАО Транскапиталбанк. Цена: 6 928 000,00 р.

8. Зем. уч., общ.пл. 770 +/-10 кв.м., к/н: 50:31:0020202:6124, адрес: МО, г. Чехов, д. Скурыгино. П.1216-ПОТ от 19.06.26. Собств.: Устюгов П.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 789 651,80 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Жил. дом, общ. пл. 96,9 кв.м., к/н: 50:28:0060115:3428; Зем. уч., общ. пл. 500 кв.м., к/н: 50:28:0060115:3324. Адрес: МО, г.о. Домодедово, мкр. Белые Столбы, тер. СИЕСТА Восточная д. 107а. П.557-ПОТ от 15.08.25. Собств.: Ротарь Г.А. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 5 087 760,00 р.

2. Зем. уч., общ.пл. 709 +/-9 кв.м., к/н: 50:28:0110156:16782, адрес: МО, Домодедово р-н, д. Матчино. П.1101-ПОТ от 04.05.26. Собств.: Баранов Е.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 766 530,00 р.

3. Жил. дом, общ.пл. 252,8 кв.м., к/н: 50:28:0110156:20257; Зем. уч., общ.пл. 756 +/- 10 кв.м., к/н: 50:28:0110156:14672, адрес: МО, г. Домодедово, с. Юсупово, терр. КП Рублево. П.1109-ПОТ от 04.05.26. Собств.: Ханикян К.К. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 5 523 640,00 р.

4. Кв-ра, общ.пл. 58,4 кв.м., к/н: 50:28:0100307:1231, адрес: МО, г. Домодедово, с. Растуново, ул. Заря, д. 6б, кв. 164. П.1137-ПОТ от 19.05.26. Собств.: Шурупов И.А. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 3 797 120,00 р.

5. Жил. дом, общ.пл. 275,5 кв.м., к/н: 50:11:0050403:1081; Зем. уч., общ.пл. 751 +/- 19 кв.м., к/н: 50:11:0040110:328, адрес: МО, Красногорский р-н, р.п. Нахабино, ул. Счастливая, д. 43. П.1112-ПОТ от 04.05.26. Собств.: Вартаньянц А.Э. Взыск: ПАО Банк Зенит. Цена: 23 069 000,00 р.

6. Кв-ра, общ.пл. 36,7 кв.м., к/н: 50:55:0010292:1948, адрес: МО, г. Подольск, ул. Подольская, д. 16, кв. 34. П.1174-ПОТ от 28.05.26. Собств.: Никитин Д.А. Взыск: АО Тбанк. Цена: 4 896 691,56 р.

7. Зем. уч., общ.пл. 983 +/-22 кв.м., к/н: 50:23:0050385:744, адрес: МО, Раменский р-н, с/пос. Ульянинское. П.1171-ПОТ от 28.05.26. Собств.: Айвазян А.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 947 070,00 р.

8. Зем. уч., общ.пл. 1000 +/-11 кв.м., к/н: 50:23:0050553:1135, адрес: МО, Раменский г.о., д. Булгаково. П.1173-ПОТ от 28.05.26. Собств.: Забитов Х.Р. Взыск: АО Тбанк. Цена: 544 680,00 р.

9. Кв-ра, общ.пл. 69,1 кв.м., к/н: 50:09:0020221:1240, адрес: МО, г. Солнечногорск, ул. Военный городок, д. 2, кв. 81. П.1049-ПОТ от 10.04.26. Собств.: Байкулов И.А., Байкулова О.Е. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 4 413 200,00 р.

10. Жил. дом, общ.пл. 132,2 кв.м., к/н: 50:09:0030114:873; Нежил. здание (баня), общ.пл. 25,2 кв.м., к/н: 50:09:0030114:1518; Зем. уч., общ.пл. 649 +/- 9 кв.м., к/н: 50:09:0030114:75. Адрес: МО, Солнечногорский р-н, д. Чепчиха, с.т. «Сенеж», д. 75. П.1056-ПОТ от 10.04.26. Собств.: Насибуллин Р.С. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 3 180 700,00 р.

11. Кв-ра, общ.пл. 47,1 кв.м., к/н: 50:14:0000000:103590, адрес: МО, Щелковской р-н, г/п Монино, рп. Монино, ул. Генерала Дементьева, д. 7, кв. 57. П.1015-ПОТ от 23.03.26. Собств.: Гущина А.С. Взыск: ООО СФО Меркурий. Цена: 4 211 920,00 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 30.06.2026 г.

Дата окончания приема заявок – 13.07.2026 г.

Дата, время проведения торгов – 15.07.2026 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Зем.уч., общ.пл. 600 +/-17 кв.м., к/н: 50:06:0110602:2737 и располож. на нем объект незаверш. строит., адрес: МО, м.о. Шаховская, д Дор, тер. Задорная, пер. Ракитовый, з/у 6. П.1204-ПОТ от 11.06.26. Собств.: Кадырова А.Д. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 291 000,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 22,7 кв.м., к/н: 50:53:0010102:881, адрес: МО, г. Лыткарино, кв-л 7-й, д. 5А, кв. 157. П.1242-ПОТ от 24.06.26. Собств.: Никифор Т.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 051 200,00 р.

3. Зем. уч., общ.пл. 813 +/-20 кв.м., к/н: 50:17:0011004:285, адрес: МО, Павлово-Посадский р-н, д. Васютино, снт. «Алексеево», д. 18. П.1215-ПОТ от 19.06.26. Собств.: Муромский М.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 239 200,00 р.

4. Кв-ра, общ.пл. 31,1 кв.м., к/н: 50:17:0000000:33850, адрес: МО, г. Павловский Посад, ул. Володарского, д. 32, кв. 162. П.1220-ПОТ от 19.06.26. Собств.: Рубцов В.Е. Взыск: АО ТБанк. Цена: 2 933 302,40 р.

Изв. 4. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. 2/14 доли в праве собств. на нежил. пом., общ.пл. 88,9 кв.м., к/н: 50:12:0030409:1117, адрес: МО, г. Мытищи, дер. Шолохово, ул. Юности, д. 2, пом. VI. П.1177-ПОТ от 28.05.26. Собств.: ООО «Еврохолдинг». Взыск: ИФНС №15 по г. Москве. Цена: 1 277 805,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, http://pot-torg.ru/, тел.: +7(993)702-24-24, e-mail: proforgtorg@inbox.ru.