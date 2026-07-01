ООО «ПТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 16 июля

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Дата, время проведения торгов –16.07.2026г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Дата начала приема заявок на участие в торгах –01.07.2026г.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Правовые торги», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.

Извещение 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 57.9 кв.м., к/н: 50:15:0011003:1723, адрес: МО, г. Балашиха, ш. Балашихинская, д. 10, кв. 349. П.1244-ПТ от 18.06.26. Собств.: Канатова А.К. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 6 540 677,60р.

2. Зем. уч., общ. пл. 598+/-17 кв.м., к/н: 50:04:0000000:74856; жил. дом, общ. пл. 228,9 кв.м., к/н: 50:04:0040207:355; здание(сарай), общ. пл. 12.3 кв.м., к/н: 50:04:0000000:71001, адрес: МО, г. Дмитров, пгт. Икша, терр. объединения «Труд», уч.67. П.1273-ПТ от 24.06.26. Собств.: Кушева Э.В. Взыск: ООО Эллада. Цена: 9 872 000,00р.

3. Кв-ра, общ. пл. 31,7 кв.м., к/н: 50:22:0010211:37037, адрес: МО, г. Люберцы, ул. летчика Ларюшина, д.6, кв.42. П.1254-ПТ от 24.06.26. Собств.: Савкина М.А. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 6 644 000,00р.

4. Кв-ра, общ. пл. 57,8 кв.м., к/н: 50:22:0010211:26977, адрес: МО, г. Люберцы, ул. Кирова, д. 12, кор. 3, кв. 169. П.1274-ПТ от 24.06.26. Собств.: Васьковский В.В. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 11 409 008,00р.

5. Кв-ра, общ. пл. 74,6 кв.м., к/н: 50:12:0070229:360, адрес: МО, г. Мытищи, мкр. Поселок Пироговский, ул. Советская, д. 1В, кв. 163. П.1238-ПТ от 18.06.26. Собств.: Абдуллажанов А.А. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 6 948 000,00р.

6. Нежилое пом., общ. пл. 47,4 кв.м., к/н: 50:15:0030802:211, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Полевая, д. 2, пом. 145/2. П.1262-ПТ от 24.06.26. Собств.: ООО Флинкбау. Взыск: АКБ АК БАРС (ПАО). Цена: 6 670 000,00р.

7. Кв-ра, общ. пл. 46,5 кв.м., к/н: 50:14:0030515:1809, адрес: МО, Щелковский р-н, п. Юность, д.9, кв.41. П.1272-ПТ от 24.06.26. Собств.: Матюнин Д.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 176 800,00р.

Извещение 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Зем. уч., общ. пл. 756 +/-10 кв.м., к/н: 50:28:0110156:16798, адрес: МО, г. Домодедово, д. Матчино. П.1172-ПТ от 25.05.26. Собств.: Магомедов И.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 779 960,00р.

2. Кв-ра, общ. пл. 31,2 кв.м., к/н: 50:13:0000000:34149, адрес: МО, г. Пушкино, ш. Акуловское, д. 37, кв. 18. П.1219-ПТ от 04.06.26. Собств.: Малышева С.В. Взыск: ООО ИАЭ-1. Цена: 3 267 400,00р.

3. Кв-ра, общ. пл. 46,8 кв.м., к/н: 50:62:0010114:259, адрес: МО, г. Бронницы, ул. Советская, д. 117, кв. 56. П.1209-ПТ от 04.06.26. Собств.: Авдонина С.К. Взыск: ООО Афанасьевский-7. Цена: 3 052 520,00р.

4. Кв-ра, общ. пл. 44,3 кв.м., к/н: 50:46:0000000:24952, адрес: МО, г. о. Электросталь, г. Электросталь, ул. Сталеваров, д.8 кв.39. П.1190-ПТ от 28.05.26. Собств.: Варава Н.В. Взыск: АО ТБанк. Цена: 2 963 448,84р.

5. Кв-ра, общ. пл. 58 кв.м., к/н: 50:08:0050402:4432, адрес: МО, м.о. Истра, д. Красный Поселок, тер. ЖК САМПО, ул. Героя Советского Союза Фадеева А.И., д.15, кв. 67. П.1176-ПТ от 25.05.26. Собственник: Райлян Е.Л. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 6 156 229,72р.

Основание проведения торгов – постановления СП УФССП по МО.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Правовые торги», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/

Дата начала приема заявок на участие в торгах –01.07.2026г.

Дата окончания приема заявок –14.07.2026г.

Дата, время проведения торгов –16.07.2026г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Извещение 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Зем. уч., общ. пл. 1200+/-24 кв.м., к/н: 50:06:0070501:1720, адрес: МО, Шаховской р-н, д. Кобылино. П.1266-ПТ от 24.06.26. Собств.: Рулевский В.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 310 400,00р.

2. 1/2 доли квартиры, общ. пл. 33,7 кв.м., к/н: 50:08:0000000:153342, адрес: МО, м.о. Истра, п. Агрогородок, Центральная усадьба, д. 11, кв. 46. П.1233-ПТ от 10.06.26. Собств.: Евстифеев Н.Н. Взыск: Свиридов Е.В. Цена: 1 000 000,00р.

3. Кв-ра, общ. пл. 43,2 кв.м., к/н: 50:19:0020101:6251, адрес: МО, м.о. Рузский, пгт. Тучково, ул. Комсомольская, д.14, стр.8, кв.75. П.1261-ПТ от 24.06.26. Собств.: Дьяченко Е.А. Взыск: ООО СЗ НИИ МЕТАЛЕР. Цена: 2 616 000,00р.

Извещение 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Зем. уч., общ. пл. 860+/-21 кв.м., к/н: 50:38:0060122:612, адрес: МО, Зарайский р-н, вблизи д. Ратькино. П.1211-ПТ от 04.06.26. Собств.: Шагабудинов А.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 201 280,00р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://torgi-pt.ru/ и по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Преображенское, Окружной пр-д, 10А, стр.3, ТЕЛ.: +7 (933) 202-40-20.