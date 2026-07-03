Почти 40 педагогов Подмосковья получили свидетельства на социальную ипотеку

В Подмосковье 37 педагогам вручили свидетельства на социальную ипотеку. Торжественная церемония вручения сертификатов прошла в Доме правительства региона, сообщает Министерство образования Московской области.

«Сертификаты на жилье — конкретный инструмент, который стимулирует учителей и помогает чувствовать себя комфортно не только в профессии, но и в повседневной жизни», – отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

По ее словам, в регионе работают более 53 тыс. учителей, почти четверть из них — это молодые педагоги.

Всего с начала действия программы соципотеки свидетельства получили свыше 720 педагогов Подмосковья. В 2026 году квота составляет 43 места для опытных учителей и 30 — для молодых специалистов. Кроме того, сертификаты вручат 81 медику, 60 молодым ученым и уникальным специалистам ОПК и 5 тренерам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2025 году в регионе из аварийных домов были переселены свыше 11 тыс. человек.