Губернатор Подмосковья: более 11 тыс. человек переселили из аварийных домов в 2025 году
Фото: [Медиасток.рф]
По итогам 2025 года в Подмосковье из аварийных домов были переселены свыше 11 тыс. человек. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«В прошлом году в Подмосковье мы переселили более 11 тыс. человек — 420 аварийных домов», - рассказал глава региона.
Лидерами по расселению стали Ступино, Коломна, Пушкино, Котельники, Лыткарино, Электросталь и Наро-Фоминск.
В настоящее время строятся дома в Ступино, Лосино-Петровском, Шатуре, Подольске, Талдоме, Щелково, Луховицах, Зарайске.
«Где-то подбираем варианты на вторичном рынке. Часть жителей выбирают жилищные сертификаты. Они дают свободу выбора: можно купить квартиру в любом округе Московской области или, добавив средства, взять жилье побольше. Раньше сертификаты получали только собственники, но с этого года такое право есть и у семей, которые живут по договорам соцнайма», - отметил губернатор.
До этого Воробьев навестил семью Булдаковых в Сергиевом Посаде, которая переехала в новое жилье на Владимирской улице. Игорь Валерьевич работает педагогом в Дворце творчества «Истоки», Елена Владимировна трудится в НИИ, а сын Алексей заведует поликлиникой.
