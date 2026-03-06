Губернатор Подмосковья: более 11 тыс. человек переселили из аварийных домов в 2025 году

«Где-то подбираем варианты на вторичном рынке. Часть жителей выбирают жилищные сертификаты. Они дают свободу выбора: можно купить квартиру в любом округе Московской области или, добавив средства, взять жилье побольше. Раньше сертификаты получали только собственники, но с этого года такое право есть и у семей, которые живут по договорам соцнайма», - отметил губернатор.