Подмосковные кефир и молоко заняли призовые места в конкурсе «Московское качество»

Подмосковная молочная продукция победила в конкурсе «Московское качество» в категории «Молоко и молочные продукты». Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Победители были определены по итогам голосования на платформе «Активный гражданин», в котором участвовали жители столицы. Лауреатов наградили в Московской торгово-промышленной палате.

Так, компания «Логика молока» с торговой маркой «Простоквашино» заняла сразу несколько призовых мест: первые в номинациях «Молоко пастеризованное 3,2%», «Кефир 3,2%», «Сметана 15%», «Творог 5%» и «Сырок творожный (глазированный)», а также вторые в категориях «Масло сливочное 82%», «Йогурты и десерты».

Компания «Братья Чебурашкины» из Дмитрова с традиционным цельным кефиром победила в специальной номинации «Лучший ремесленный молочный продукт», а «Истринская сыроварня Олега Сироты» с сырами «Истринский» и «Губернаторский» заняла второе и третье места.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что компания «Логика молока» продолжит развивать производство в Московской области.