Подмосковные врачи помогли женщине родить десятого ребенка

В роддоме Красногорска 36-летняя многодетная мать родила 10-го ребенка, за ее состоянием наблюдали специалисты женской консультации. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Несмотря на то, что ребенок был крупным, беременность и естественные роды протекали нормально. Мальчик родился здоровым, с весом 4920 г и ростом 58 см», — рассказал заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Красногорской больницы Рустем Ибрагимов.

По его словам, специалисты роддома также помогли женщине наладить грудное вскармливание. Сейчас мать и новорожденный чувствуют себя хорошо, их уже выписали домой. Узнать подробнее о системе родовспоможения в регионе можно на портале «Стань мамой в Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.