Подмосковный омбудсмен ответила, кто может проголосовать на предстоящих выборах дома

Жители Подмосковья смогут проголосовать не предстоящих выборах в сентябре дома, если не смогут прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам, участковая (избирательная) комиссия обязана обеспечить возможность участия в голосовании вне такого помещения. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская.

По ее словам, голосование по общему правилу проводится только на основании письменного заявления или устного обращения (в том числе переданного при содействии других лиц) избирателя. Его можно подать в любое время в течение 10 дней до дня голосования (не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования). В нем нужно указать причину такого решения, это могут быть состояние здоровья, инвалидность, необходимость ухода за нуждающимися в таком уходе лицами.

Заявление может быть подано избирателем в комиссию также в электронном виде на федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», его нужно подать не ранее чем за девять дней до дня голосования и не позднее 24:00 по московскому времени за один день до дня (первого дня) голосования.

«Голосование вне помещения для голосования проводят не менее двух членов комиссии с правом решающего голоса, которые должны иметь при себе предварительно опечатанный (опломбированный) переносной ящик для голосования, необходимое количество бюллетеней установленной формы, а также необходимые письменные принадлежности для заполнения избирателем бюллетеня», — добавила Фаевская.

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