Порядка 4 тыс. пассажиров воспользовались речными маршрутами Подмосковья с начала сезона

В регионе набирает обороты сезон речной навигации: с момента ее старта услугами водного транспорта воспользовались порядка 4 тыс. пассажиров. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В этом году в Подмосковье действуют пассажирские водные маршруты в Коломне, Серпухове и Лыткарине. При этом распределение пассажиропотока оказалось неравномерным. Лидером традиционно стал маршрут в Лыткарине: на катере «Стриж» проехало свыше 2 тыс. человек. В Серпухове теплоходом «Зуша» воспользовались более 1,1 тыс. пассажиров, а в Коломне — свыше 540 человек.

Оплатить проезд можно несколькими способами — наличными, банковской картой или транспортной картой «Стрелка». Такой выбор вариантов делает водный транспорт доступным для разных категорий пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.