Представительница Подмосковья одержала победу на международном турнире по теннису Taipei Open

Спортсменка Виктория Львова из Дмитрова одержала победу на международном турнире по теннису на колясках «Taipei Open». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В финальном матче за первое место она встретилась с представительницей Израиля Марьян Зикри. В ведомстве добавили, что до этого подмосковная спортсменка стала абсолютной победительницей международных соревнований «ИКАР-2025» в подмосковном Красногорске.

Соревнования Taipei Open прошли в городе Тайбэй (Тайвань), участниками стали 17 спортсменок из девяти стран.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.