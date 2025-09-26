Губернатор Подмосковья рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом

В минувшем летнем сезоне для жителей и гостей Подмосковья провели более 2 тыс. турниров, соревнований и других спортивных мероприятий в рамках федеральной программы «Спорт России», в них приняли участие более 1,5 млн человек. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Президент [России Владимир Путин] поставил перед нами задачу – развивать массовый спорт и создавать условия, чтобы и дети, и взрослые, и люди старшего возраста жили активно. Для этого, прежде всего, нужна инфраструктура, поэтому в Подмосковье мы строим и обновляем стадионы, ФОКи, бассейны, спортплощадки и так далее. А вторая ключевая составляющая – насыщенная афиша спортивных событий, которая никого не оставит равнодушным. <...> Соревнования по бегу и плаванию, велогонки и футбол с легендами – это все объединяет и вдохновляет жителей», – сказал губернатор.

Так, например, в рамках губернаторского проекта «Выходи во двор» команда легенд футбола провела матчи с жителями в Коломне, Пушкине, Подольске, Краснознаменске, Дмитрове, Рузе, Мытищах, Королеве и Щелкове. Их посетили свыше 25 тыс. человек. Кроме того, летом в рамках проекта «Суперлига Подмосковья» организовали Коломенский полумарафон «Летопись Победы», забег «Волоколамский рубеж», забег «По берегу озера», полумарафон «Большая Волга». Завершит сезон кросс-полумарафон «ОдинцовоRUN», который пройдет 18 октября.

Среди самых ожидаемых событий – соревнования по стритболу на «Кубок Давида Берлина», Кубок Сергея Карякина, «Кубок Игоря Акинфеева», «Кубок Александра Овечкина».

В серии велозаездов Gran Fondo Russia по локациям Волоколамска, Дмитрова, Серпухова и Рузы приняли участие более 4,5 тыс. спортсменов, в гонке Cyclingrace – более 1 тыс. участников.

Летом для жителей также прошли ежегодный фестиваль «Уроки в парках», в рамках проекта «Звездное лето в Подмосковье» – серия мастер-классов по пляжным видам спорта, серия массовых заплывов Swimcup, первый сап-фестиваль «Подмосковный СОЛНЕЧНЫЙ сап-фест». Балашиха также приняла стартовый этап всероссийского фестиваля цифрового спорта «SMP ESPORTS».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.