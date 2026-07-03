Приемная комиссия колледжа «Подмосковье» рассмотрела уже более 2,5 тыс. заявлений от абитуриентов

Приемная комиссия колледжа «Подмосковье» рассмотрела и приняла уже более 2,5 тыс. заявлений от абитуриентов. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Работа приемной комиссии продлится до 15 августа. Подать документы на поступление можно как лично в колледже, так и онлайн через сайт госуслуг. Адреса приема документов:

•Клин, ул. Овражная, д. 2А;

•Лобня, ул. Первая, д. 3;

•Химки, Березовая аллея, д. 1.

Подробная информация о приемной кампании доступна на портале колледжа в разделе «Абитуриенту».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в колледжах региона будет доступно более 36 тыс. бюджетных мест.