Спасатели в Щелково помогли доставить на диагностику пациента весом около 150 кг

Аварийно-спасательный отряд Щелково помог врачам скорой помощи с транспортировкой пациента весом около 150 кг на диагностику. Об этом сообщили в администрации округа.

До этого в Министерстве здравоохранения Московской области сообщили, что молодые специалисты областной станции скорой помощи Подмосковья дали клятву верности профессии.

Так, в Щелково была вызвана скорая на Парковую улицу. Пациенту потребовалось КТ, однако стандартная транспортировка силами медиков была затруднена. В результате на место вызвали спасателей.

Сотрудники аварийно-спасательного отряда аккуратно и слаженно выполнили перенос пациента, строго соблюдая меры предосторожности. Это позволило своевременно доставить пациента на обследование.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии сферы здравоохранения в регионе.