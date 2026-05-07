Специалисты МФЦ ведут прием в Едином центре поддержки участников СВО в Мытищах

В Мытищах открылся Единый центр поддержки для участников специальной военной операции (СВО) и их семей, где специалисты МФЦ начали прием граждан. Эта новая инициатива позволяет получать государственные услуги через механизм «одного окна», что значительно упрощает процесс, как уточнили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В центре функционируют два окна для обработки заявлений и выдачи документов от сотрудников МФЦ, а также создана цифровая зона для получения электронных услуг.

Как отметила Галина Варганова, директор ГКУ Подмосковья «Центр компетенций госуправления», теперь участники СВО, ветераны и их родственники могут обращаться в Едином центре за всеми необходимыми государственными и муниципальными услугами без необходимости посещать МФЦ отдельно.

В здании центра также работают представительства фонда «Защитники Отечества», Ассоциации ветеранов СВО, а также отдела поддержки участников СВО и военного комиссариата. Для обеспечения правовой и психологической помощи предусмотрен штатный юрист и психолог.

