Специалисты Центра интегративной медицины Подмосковья помогли пациенту, который 30 лет страдал от отеков Квинке

Специалисты Научно-практического Центра интегративной медицины помогли мужчине, который порядка 30 лет страдал от отеков Квинке и крапивницы. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение обратился житель в возрасте 44 лет. Аллергия мучила его с 14 лет. Мужчина постоянно принимал антигистаминные препараты, однако у него все равно возникали сыпь и отеки лица.

«Через месяц лечения биорезонансной терапией неприятные симптомы ушли, а лабораторные показатели нормализовались», – рассказал главврач центра Юрий Дупелич.

