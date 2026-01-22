Строительство нового корпуса психиатрической больницы завершится в Чехове осенью 2026 года

Строительство нового корпуса психиатрической больницы больницы № 2 им В. И. Яковенко завершится в Чехове осенью 2026 года. Главное управление государственного строительного надзора Московской области проверил ход возведения объекта.

В трехэтажном здании будет открыто пять отделений принудительного лечения. Каждое из них рассчитано на 75 коек. Также обустроят амбулаторное отделение судебно-психиатрической экспертизы. В нем планируется проводить до 1,6 тыс. амбулаторных и до 350 стационарных экспертиз в год. Корпус оборудуют видеонаблюдением.

На данный момент объект построен более чем наполовину. Завершить строительство планируется в октябре 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ликвидации заброшенных и аварийных строений в области.