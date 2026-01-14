Губернатор Воробьев рассказал о ликвидации заброшенных и аварийных строений в Подмосковье

«Если в 2018 году в области привели в порядок около 140 таких объектов, то по итогам 2025 года этот показатель вырос более чем в 10 раз — до 1430 строений. Такого результата удалось достичь благодаря совместным усилиям с жителями: обращения через «Добродел» помогают выявлять места, где перемены нужны в первую очередь», — написал он.