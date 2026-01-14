Губернатор Воробьев рассказал о ликвидации заброшенных и аварийных строений в Подмосковье
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области]
По итогам восьми лет реализации программы по ликвидации незавершенного строительства в Подмосковье демонтировали более 9 тыс. заброшенных, аварийных и незаконных строений. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Если в 2018 году в области привели в порядок около 140 таких объектов, то по итогам 2025 года этот показатель вырос более чем в 10 раз — до 1430 строений. Такого результата удалось достичь благодаря совместным усилиям с жителями: обращения через «Добродел» помогают выявлять места, где перемены нужны в первую очередь», — написал он.
По его словам, в числе округов-лидеров по этому показателю оказались Одинцовский, Дмитровский, Ступино, Раменский, Мытищи и Щелково. Губернатор добавил, что в 2026 году в регионе будут уделять внимание сносу аварийных зданий в центрах городов и жилых кварталах, где они особенно портят облик и мешают комфортной городской среде.
