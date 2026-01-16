Строительство нового ВЗУ в Дмитрове выполнили уже почти наполовину

В Дмитрове уже почти наполовину построили новый водозаборный узел для индустриального парка «Дмитров». О ходе работ рассказали в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Сейчас степень строительной готовности составляет более 42%. На объекте устроили котлован и фундамент, построили несущие конструкции, смонтировали резервуары для воды. Достроить ВЗУ планируется до конца этого года.

Новый ВЗУ будет представлять собой одноэтажное здание. Благодаря его вводу индустриальный парк будет обеспечен собственной питьевой водой. Она будет поступать из скважин и проходить очистку и обеззараживание. Мощность объекта составит 300 кубометров в сутки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, в регионе развиваются индустриальные парки.