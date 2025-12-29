Андрей Воробьев доложил Владимиру Путину о развитии индустриальных парков в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным доложил о развитии индустриальных парков в Подмосковье. Он отметил важность создания всей необходимой инфраструктуры на таких объектах.

«Но смысл заключается в том, что мы понимаем, для того чтобы обеспечить технологический суверенитет, импортозамещение на наших предприятиях, мы должны подготовить все, что касается инфраструктуры. Таких локаций у нас восемь: это и Дмитровский, и Одинцовский, и Ленинский, и Раменский районы. И что приятно — при всех вызовах, которые сегодня существуют, они заполняются, и резиденты готовы вкладывать деньги», - сказал губернатор.

Он отметил, что в регионе построены крупные логистические комплексы, и в них активно внедряют использование роботов.

«Мы стимулируем внедрение роботов во всю логистику, для того чтобы сделать это предприятие максимально автоматизированным и выгодным для тех, кто занимается складским бизнесом, и для тех, кто занимается торговлей», - добавил губернатор.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что в ближайшее десятилетие в стране будет происходить масштабная роботизация.