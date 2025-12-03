Суд удовлетворил иск Минэкологии Подмосковья о возмещении ущерба от свалки в Щелково

Суд удовлетворил исковое требование Министерства экологии и природопользования Московской области о возмещении ущерба от свалки в деревне Назимиха в Щелково.

Как отметили в ведомстве, на территории деревни были выявлены факты незаконного размещения грунтов и строительного мусора. Сумма ущерба от складирования отходов на одном из участков составила более 1 млн руб. При этом ранее Щелковский городской суд уже вынес решение взыскать с виновника свалки около 4 млн руб. за складирование отходов на других участках.

«По мнению последнего, он уже достаточно поплатился, поэтому просил суд отклонить исковые требования министерства», — рассказал глава Минэкологии Подмосковья Виталий Мосин.

Тем не менее, суд счел доводы ответчика неубедительными и вынес решение о взыскании суммы ущерба.

Часть исков о возмещении ущерба от свалок уже удовлетворена. В целом с нарушителя планируется взыскать порядка 200 млн руб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за три года в регионе было закуплено свыше 1,2 тыс. единиц коммунальной техники.