Губернатор Подмосковья: за три года в области закупили более 1,2 тыс. единиц коммунальной техники

«Наша задача – убедиться, что у нас единое понимание, единый подход. Мы регулярно закупаем коммунальную технику. Только за последние три года – более 1,2 тыс. единиц. Теперь очень важно, чтобы эта техника работала, а не стояла, чтобы мы видели, какие участки приоритизированы в случае снегопада и т.д. В том числе для этого, как и в других сферах ЖКХ, мы внедряем цифровые решения и единый стандарт работы», — сказал губернатор.

За три года в регионе закупили 1264 единицы техники, что позволило обновить парк на 40%. Сейчас в области 3,2 тыс. таких машни. В следующем году дооснащение продолжится в рамках программы льготного лизинга от Дом.РФ.

Сейчас все маршруты, на которые выходят для уборки коммунальщики, стали едиными. Они собраны в «Яндекс.Конструкторе», что позволяет более рационально выстраивать логистику.

«Мы меняем стандарты управления. Переходим в «Яндекс.Вектор» в части постановки задач дворникам (подключено 6 тыс. из 8 тыс.) и механизаторам, а также контроля за их работой. Уже завершили отрисовку всех маршрутов в «Яндекс.Картах» (около 3 тыс.), которые интегрируются в «Яндекс.Вектор». Занимаемся объединением МБУ (за 3 месяца объединили 9), что позволяет снижать административные расходы и улучшать управление. Задача – до конца года эту работу завершить (еще 25 МБУ). Также переходим на единую систему бухучета 1С:ФРЕШ и увеличиваем заработные платы сотрудникам, занятым в отрасли содержания территорий», — рассказал вице-губернатор Подмосковья Владислав Мурашов.

В рамках подготовки к зиме в МБУ провели проверки. Все выявленные недочеты должны быть устранены до 1 ноября.

