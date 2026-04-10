Суд в Железнодорожном вынес приговор мужчине, который туристическим ножом зарезал мужчину
Железнодорожный городской суд с учетом позиции заместителя прокурора Московской области Сергея Рокитянского вынес обвинительный приговор по уголовному делу об убийстве.
Преступление было совершено в сентябре 2025 года. Обвиняемый в дневное время находился у дома на Советской улице. Там между ним и потерпевшим на почве личной неприязни возникла ссора. В ходе нее злоумышленник туристическим ножом нанес оппоненту несколько ударов в область живота и левого бедра. От полученных ранений тот скончался на месте.
Мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
