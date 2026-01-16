Свыше 1,5 млн кубометров отходов вывезли регоператоры Подмосковья в период праздников

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

Подмосковные регоператоры за период новогодних каникул вывезли с контейнерных площадок региона более 1,5 млн кубометров мусора. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Так, в Сергиево-Посадском кластере вывезли 351 тыс. кубометров мусора, в Рузском — 324 тыс. кубометров, в Ногинском — 317 тыс. кубометров, в Каширском — 215 тыс. кубометров, в Воскресенском — 187 тыс. кубометров, в Алексинском — 72 тыс. кубометров.

Для обеспечения своевременного вывоза мусора в регионе задействовали около 1,3 тыс. единиц спецтехники, а также дополнительные мобильные группы подбора.

