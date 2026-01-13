Свыше 1,7 тыс. контейнеров для сбора текстиля установили в Подмосковье в 2025 году
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
В Подмосковье по итогам прошлого года было установлено свыше 1,7 тыс. специальных контейнеров для сбора текстильных изделий. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Весь собранный текстиль сортируется. Одежда, пригодная к использованию, передается на благотворительность. Текстиль, непригодный для носки, перерабатывают в волокно, которое используется повторно.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, как в регионе модернизируется коммунальная инфраструктура.