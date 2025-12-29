Губернатор Подмосковья доложил президенту РФ о модернизации жилищно-коммунального хозяйства

В рамках программы соцгазификации в Подмосковье подключили к газу 160 тыс. домохозяйств — это около 360 тыс. жителей. Работа продолжается.

В рамках трехлетней программы модернизации ЖКХ в Подмосковье в этом году обновили 330 км теплосетей, более 130 котельных и 22 ЦТП. В 2026-м модернизируют еще 180 км теплосетей, 130 котельных и 66 ЦТП. На более чем 2,7 тыс. котельных были установлены «умные» датчики.

«При обновлении системы теплоснабжения активно используем механизмы государственно-частного партнерства — совместно с «Газпромом» реализуем девять концессионных соглашений», - отметил Воробьев.

В ходе модернизации очистных сооружений за последние пять лет в регионе обновили 16 объектов, еще 33 находятся в работе. Семь из них введут в 2026 году.

Также отремонтировали и построили более 2,5 тыс. км. линий электропередачи и порядка 1,2 тыс. трансформаторных подстанций. Совместно с «Россетями» в ближайшие пять лет будут построены четыре питающих центра.

«Все эти решения направлены на то, чтобы в домах жителей было стабильно тепло зимой, чистая вода из-под крана и надежное электроснабжение. Реализовывать такие масштабные программы удается при поддержке Президента. Продолжим работу, чтобы развитие региона шло вместе с ростом качества жизни», - сказал губернатор.

Ранее сообщалось, что Андрей Воробьев доложил главе государства о развитии индустриальных парков.