Торжественное открытие семейного фестиваля «Рябинушка» прошло в Коломне

В Коломне стартовал третий семейный фестиваль «Рябинушка». Мероприятие приурочено ко Дню семьи, любви и верности. В его рамках чествуют выдающиеся семьи Подмосковья.

Фестиваль организован при поддержке Благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток», председателя Московского областного регионального отделения «Союза женщин России» Екатерины Богдасаровой, Министерства культуры и туризма Московской области, администрации Коломны.

«Мы стремимся наполнить событие не только хорошим настроением и атмосферой, но и смыслами. Чтобы гости фестиваля узнавали о нашей истории и традициях, о том, как жили наши предки. В этом — его глубокая просветительская миссия», — отметил глава министерства Василий Кузнецов.

В рамках фестиваля в этом году вручили награды шести семьям: трем трудовым династиям и трем парам, которые прожили в браке 60–65 лет.

«В этом году фестиваль «Рябинушка» сфокусирован на том, как передается любовь. Не только любовь сердца, которая позволяет сохранить и пронести свою нежность друг к другу через десятилетия совместной жизни, но и любовь к своей профессии», — отметила Екатерина Богдасарова.

Медаль «За любовь и верность» получили семьи Есиных, Ломако, Харитоновых. Грамотами главы Коломны были награждены трудовые династии Семеновых-Кукарских, Куликовых-Белых-Луканичевых и Самохваловых.

В программе фестиваля также — мастер-классы по народным ремеслам, выступления творческих коллективов. Помимо этого, работают тематические фотозоны.

Фестиваль проходит на Соборной площади в Коломне. Вход свободный. Возрастное ограничение 0+

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что количество многодетных семей в регионе выросло до 120 тыс.