Губернатор Воробьев рассказал о количестве многодетных семей в Подмосковье

Число многодетных семей в Подмосковье выросло до 120 тыс. Об этом в своем ежегодном обращении к жителям, которое в 2026 году получило название «Наше Подмосковье — забота и уважение», заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Подмосковье растет, сегодня у нас живет уже более 9 млн человек. Только многодетных 5 лет назад у нас было 93 тыс., а стало — почти 120 тыс.», — сказал губернатор.

Он подчеркнул, что в регионе стараются оказывать поддержку таким семьям. В частности, в прошлом году для молодых многодетных была введена выплата в размере ₽300 тыс. при рождении третьего и последующих детей.

Воробьев добавил, что вся работа основана не только на указах и поручениях президента России Владимира Путина, а также на запросах самих жителей.

