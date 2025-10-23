Участник СВО о программе «Герои Подмосковья»: «она дает управленческий опыт»

Программа «Герои Подмосковья» дает участникам специальной военной операции управленческие инструменты, которые они смогут применить в госуправлении. Об этом заявил боец СВО, сержант запаса, лейтенант МВД, участник программы «Герои Подмосковья» Александр Александров.

«Программа дает дополнительные навыки, управленческий опыт, который можно применить на службе отечеству. Она не просто про карьеру, а про служение. Мы, ветераны специальной военной операции, участвовали в СВО из соображений служения Родине. Сейчас продолжаем этот путь уже в мирной сфере, через управление и государственную службу», — сказал Александров.

По его словам, в рамках проекта военные могут получить практические советы и навыки, а также почерпнуть то, что пригодится им в работе.

Александров уточнил, что его наставником стала глава городского округа Химки Елена Владимировна Землякова. По его словам, наставничество помогает определить направление, в котором развиваться.

«Из советов наставника, который запомнился: говори честно, не скрывай проблем. Если есть проблема — ее нужно решать, а не замалчивать. Это жизненный и практический совет», — заключил боец.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.