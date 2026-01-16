В 2025 году больницам Подмосковья передали 145 единиц нового видеоэндоскопического оборудования. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

На закупку техники направили свыше 1,5 млрд рублей. Аппараты передали 29 учреждениям здравоохранения, в том числе больницам Одинцово, Домодедово, Наро-Фоминска.

К примеру, Пушкинская клиническая больница имени В. Н. Розанова получила восемь единиц оборудования, на приобретение которого выделили около 130 млн рублей. В том числе, учреждение получило артроскопическую стойку. Этот комплекс позволяет проводить малоинвазивные операции на суставах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поддержку при создании ДКЦ им. Л. М. Рошаля.