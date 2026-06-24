В автобусах «Мострансавто» с начала года выявили более 16,2 тыс. безбилетников

В автобусах АО «Мострансавто» с начала 2026 года выявили более 16,2 тыс. безбилетников. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество зафиксированных нарушений выросло на 87%», — отметили в министерстве.

Больше всего нарушений выявили на маршрутах № 21 «Лобня (м/р Южный) — Шереметьево», № 367 «Константиново — Москва (м. Домодедовская)» и № 889 «Балашиха (ул. Зеленая) — Москва (м. Щелковская)» — 1,7 тыс., 1,2 тыс. и 360 соответственно.

Всех нарушителей привлекли к административной ответственности. Сейчас размер штрафа за безбилетный проезд в регионе составляет 5 тыс. рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность цифровизации контрольно-надзорной деятельности в регионе.