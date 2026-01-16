В Черноголовке активно чистят от снега крыши домов

Уборка снега с крыш домов продолжается в Черноголовке. Работы активно ведутся с первых дней января 2026 года, сообщили в администрации муниципалитета.

Всего в Подмосковье на уборку снега вывели около 6 тыс. дворников и 2,5 тыс. единиц техники, отметили до этого в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В Черноголовке от снега, наледи и сосулек уже очистили крыши многоквартирных домов, расположенных по адресам: улица Первая, д. 6, 6а, 10, 10а, Институтский проспект, д. 8, улица Лесная, д. 4.

В пятницу и субботу работы будут проведены на крышах домов № 4 и № 12 по Первой улице.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об уборке снега в округах области.