В Химках для пациентов провели более 6 тыс. телемедицинских консультаций

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

С начала 2025 года врачи в Химках провели более 6 тыс. онлайн-консультаций, они позволяют быстро оказать помощь пациенту и значительно сэкономить время. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о доходах врачей в Подмосковье.

В ходе такого онлайн-приема врач может оценить состояние пациента, скорректировать лечение и выписать электронный рецепт. Результаты заносят в электронную карту больного.

«Телемедицина — это не замена очного приема, а дополнение и расширение возможностей современной медицины», — подчеркнула заведующая поликлиникой №2 Ирина Беланова.

Записаться на консультацию можно через порталы «Здоровье», «Гостелемед», по телефону контакт-центра 122 или у лечащего врача.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.