В Клинской ДШИ им. П.И. Чайковского прошел концерт одаренных детей Подмосковья

В Клинской ДШИ им. П.И. Чайковского в рамках XII Международного фестиваля искусств П.И. Чайковского прошел концерт одаренных детей Подмосковья. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

На сцене выступили юные музыканты-победители Губернаторской программы «Одаренные дети Подмосковья» и солисты Всероссийского юношеского оркестра.

В число участников вошла воспитанница Клинской ДШИ им. П.И. Чайковского Ксения Козейкина. Она исполнила на саксофоне сочинение Сергея Риневича. Композитор поблагодарил ее за выступление и подарил авторский сборник произведений для саксофона.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Клина Василием Власовым. В ее рамках обсудили развитие муниципалитета.