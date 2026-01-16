В Коломне пройдет акция по сбору донорской крови
Донорскую акцию проведут в Коломне в январе
Фото: [Медиасток.рф]
В Коломне 22 января пройдет акция по сбору донорской крови. Ее проведет Центр крови региона, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Все желающие сдать кровь могут посетить Конькобежный центр «Коломна» с 9:00 до 12:00. Записаться на участие в акции можно будет с 19 января на этом сайте. Также подробная информация для доноров Коломны представлена в этом канале.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства новой поликлиники в поселке Октябрьский в Люберцах. Ее открытие запланировано на начало 2026 года.