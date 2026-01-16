Logo

В Коломне пройдет акция по сбору донорской крови

Донорскую акцию проведут в Коломне в январе

Официально

Фото: [Медиасток.рф]

В Коломне 22 января пройдет акция по сбору донорской крови. Ее проведет Центр крови региона, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Все желающие сдать кровь могут посетить Конькобежный центр «Коломна» с 9:00 до 12:00. Записаться на участие в акции можно будет с 19 января на  этом сайте. Также подробная информация для доноров Коломны представлена в  этом канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства новой поликлиники в поселке Октябрьский в Люберцах. Ее открытие запланировано на начало 2026 года.

Актуально
Коломна
Подмосковье
Министерство здравоохранения Московской области